किताब लॉन्चिंग में प्रियंका ने मां को लगाया गले: सोनिया ने बताई 'बिलॉन्गिंग' नाम रखने की वजह; देखें तस्वीरें

1 of 7 सोनिया गांधी की नई किताब लॉन्च। - फोटो : पीटीआई।







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कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को कहा कि अपनी आत्मकथा लिखने की एक बड़ी वजह यह है कि उनके परिवार के बारे में काफी कुछ ऐसा लिखा गया, जो सच नहीं था। वह अपनी कहानी और भावनाओं के जरिए तथ्यों को सामने लाना चाहती थीं। सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के आधिकारिक विमोचन कार्यक्रम में बताया कि किताब के जिन हिस्सों को लिखना उनके लिए सबसे मुश्किल रहा, वे उनकी सास और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा उनके पति राजीव गांधी की हत्या से जुड़े थे। राजीव गांधी के साथ अपने रिश्ते को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके साथ उनका प्रेम किसी जादुई अनुभव जैसा था।

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किताब को मिल रही प्रतिक्रिया से अभिभूत हैं सोनिया

पाठकों की ओर से किताब को मिल रही शानदार प्रतिक्रिया पर सोनिया गांधी ने कहा कि वह लोगों के प्यार से अभिभूत हैं। उन्होंने कहा, "मुझे हमेशा लगता था कि लोग इसमें दिलचस्पी लेंगे, लेकिन यह प्रतिक्रिया मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा और अप्रत्याशित है। कार्यक्रम में हार्पर कॉलिन्स इंडिया के एक अधिकारी के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने किताब को लेकर आलोचनाओं पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कुछ प्रतिक्रियाएं काफी खराब थीं, जबकि कुछ प्रतिक्रियाएं वास्तविक और ईमानदार थीं।



किताब लिखने की वजह बताते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि उनके दोस्त लगातार उनसे अपनी कहानी लिखने के लिए कहते थे। उन्होंने कहा, "मैं अपनी अंदरूनी भावनाओं को जाहिर करने से हमेशा बचती रही हूं, लेकिन राहुल, प्रियंका और मंजुलिका दुबे के बार-बार कहने पर आखिरकार मैंने किताब लिखने का फैसला किया। उन्होंने कहा, शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन एक बार लिखना शुरू किया तो जैसे भावनाओं का बांध टूट गया।



सोनिया गांधी ने कहा, किताब लिखने की एक वजह यह भी थी कि मेरे परिवार, मेरी सास, मेरे पति, मेरे बेटे और बेटी के बारे में बहुत कुछ कहा गया। इनमें से ज्यादातर बातें मनगढ़ंत थीं। हमारे बारे में ऐसी बातें लिखी गईं, जो तकलीफ पहुंचाने वाली थीं। यह किताब अपनी और अपने परिवार की भावनाओं को सामने रखने का एक तरीका है।

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'बिलॉन्गिंग' नाम रखने के पीछे बताई यह वजह

सोनिया गांधी ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कभी डायरी नहीं लिखी। न तो बचपन में और न ही अपने राजनीतिक जीवन के दौरान। इसलिए किताब में लिखी ज्यादातर बातें उनकी यादों पर आधारित हैं। उन्होंने बताया कि किताब का नाम 'बिलॉन्गिंग' रखने के पीछे भी एक खास वजह है। इसका अर्थ किसी जगह या परिवार का हिस्सा होना है। उन्होंने कहा, "मेरे मामले में यह बताता है कि मैंने किसी परिवार और समाज का हिस्सा बनने के लिए कितनी कोशिश की।"



उन्होंने कहा कि भारत में शादी के बाद कई महिलाओं को नए घर और माहौल में खुद को ढालने में मुश्किल होती है। भले ही उनका पारिवारिक और सामाजिक परिवेश एक जैसा क्यों न हो। सोनिया गांधी ने बताया कि जब वह भारत आईं और इंदिरा गांधी की बहू बनीं, तो यहां का माहौल उनके इटली के पारिवारिक माहौल से काफी अलग था। यहां रिश्तों में ज्यादा औपचारिकता थी। उन्होंने कहा, लेकिन इटली में मेरी परवरिश ने मुझे बड़ों और वरिष्ठ लोगों का सम्मान करना सिखाया था। इससे मुझे नए माहौल में ढलने में मदद मिली।





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शुरुआत में इंदिरा गांधी से डरती थीं सोनिया

सोनिया गांधी ने बताया कि शुरुआत में वह इंदिरा गांधी से काफी डरती थीं। उन्हें 'मम्मी' कहकर बुलाने में भी समय लगा। उन्होंने यह भी बताया कि वह नहीं चाहती थीं कि राजीव गांधी राजनीति में आएं। उन्होंने कहा, "मैं अपने पति के राजनीति में आने के पूरी तरह खिलाफ थी। शायद मैं स्वार्थी हो रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि हमारे पास साथ बिताने के लिए जो थोड़ा समय है, वह भी खत्म हो जाएगा। उन्हें काफी यात्राएं करनी पड़ती थीं। हमारी जिंदगी बदल गई, लेकिन हमारा रिश्ता और मजबूत हुआ, क्योंकि अब उनके पास साथ बिताने के लिए जो थोड़ा समय होता था, वह हमारे लिए और ज्यादा अहम हो गया था।" सोनिया गांधी ने राजीव गांधी की हत्या के बाद के समय को याद करते हुए कहा कि उनके निधन के बाद वह खुद एक बच्ची की तरह हो गई थीं और उनके दोनों बच्चे राहुल और प्रियंका उनके माता-पिता की तरह बन गए थे।

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