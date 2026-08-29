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पंजाबी इंफ्लूएंसर मनजीत कौर केस में बड़ा खुलासा ! 3 महीने की थी गर्भवती
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:19 PM IST
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पंजाबी इंफ्लूएंसर मनजीत कौर की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। मनजीत कौर को अगवा कर मोरिंडा में शहतूत के पेड़ से बांधकर जिंदा जलाने के मामले में पुलिस जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वारदात की परतें खुल रही हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, घटना के समय मनजीत करीब तीन माह की गर्भवती थी। मेडिकल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है।
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