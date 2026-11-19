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GTA 6 लॉन्च: पीएम मोदी ने GTA 6 गेम का नाम लेकर कांग्रेस को दिखाया आईना

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Thu, 19 Nov 2026 05:29 PM IST







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13 साल बाद वापसी हुई एक ऐसी चीज की जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी ट्वीट करना पड़ा। पीएम मोदी का ये ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया। ... और पढ़ें

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