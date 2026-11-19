तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) के विधायक वीएस बाबू का गुरुवार को निधन हो गया। उन्होंने अप्रैल 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके प्रमुख एम के स्टालिन को हराया था। जो एक बड़ा राजनीतिक झटका माना गया था। बता दें कि, कोलाथुर के 75 वर्षीय विधायक बाबू को 9 सितंबर को एमजीएम हेल्थकेयर में भर्ती कराया गया था। उन्हें लंबे समय से श्वसन संबंधी बीमारी थी। वे गहन चिकित्सा में थे। अस्पताल के निदेशक- चिकित्सा सेवाएं राजेश अग्रवाल ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि तमाम चिकित्सीय सुविधाओं के बावजूद वीएस बाबू की हालत बिगड़ती रही, तमाम उपचार काम नहीं आए। इसके बाद उन्हें हृदय गति रुकने की शिकायत हुई और गुरुवार दोपहर 2:24 बजे उनका निधन हो गया।

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