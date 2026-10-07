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क्या 20 अक्तूबर को जारी होगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? जानिए, वायरल दावों की सच्चाई

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Wed, 07 Oct 2026 02:41 PM IST







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क्या वाकई 20 अक्तूबर को किसानों के बैंक खाते में 2 हजार रुपये पहुंचने वाले हैं? क्या सरकार ने 24वीं किस्त की तारीख का एलान कर दिया है? और आखिर सोशल मीडिया पर वायरल इस दावे की सच्चाई क्या है?

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