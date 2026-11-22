केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को राज्य के अपने तीन दिवसीय दौरे के आखिरी दिन अरुणाचल प्रदेश में एक सहकारी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) के एक परिसर का उद्घाटन करेंगे। शाह, जो सहकारिता मंत्री भी हैं, यहां दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सहकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। अरुणाचल पहुंचने पर हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत राज्य के तमाम गणमान्य लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया है।

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