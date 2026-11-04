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Platform tickets suspended at 6 railway stations, including New Delhi, ahead of Diwali and Chhath pooja 2026
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दिवाली और छठ से पहले नई दिल्ली समेत इन 6 रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Wed, 04 Nov 2026 03:37 PM IST
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दिवाली और छठ पर ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर कई पाबंदियां लगाई हैं। दिल्ली के छह प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। इतना ही नहीं, कुछ स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग और सामान की लोडिंग-अनलोडिंग पर भी रोक लगा दी गई है।
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