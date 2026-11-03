{"_id":"6aea0378738ddf4a8f017938","slug":"passenger-tampers-with-emergency-exit-gate-on-delhi-pune-indigo-flight-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो फ्लाइट में यात्री की हरकत से मचा हड़कंप, इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट में एक यात्री ने ऐसी हरकत कर दी, जिससे विमान के अंदर हड़कंप मच गया। आरोप है कि उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यात्री ने विमान के इमरजेंसी गेट के लीवर का कवर खोलने की कोशिश की। इसके बाद विमान में अलार्म बजने लगा और क्रू मेंबर्स तुरंत सतर्क हो गए। पुणे में विमान की लैंडिंग के बाद आरोपी यात्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। आरोपी की पहचान पुणे जिले के सासवड निवासी 33 वर्षीय गौरव सत्येंद्र रौतेला के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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