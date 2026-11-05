{"_id":"6aeb9ce67fadfb1a4506614c","slug":"news-updates-ranjan-palit-denied-entry-srfti-north-east-west-south-india-politics-crime-national-news-in-hindi-2026-11-05","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"न्यूज अपडेट्स: एसआरएफटीआई में रंजन पालीत की एंट्री रोकी; रिश्वत लेते पकड़े जाने पर तालाब में कूदा दरोगा","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई) में बुधवार को मशहूर सिनेमैटोग्राफर और डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार रंजन पालीत को परिसर में प्रवेश करने से सुरक्षा कर्मियों ने कथित तौर पर रोक दिया। पालीत यहां छात्रों के लिए आयोजित एक अकादमिक वर्कशॉप में शामिल होने पहुंचे थे। छात्रों के मुताबिक, सुरक्षा कर्मियों की बाधा के कारण वर्कशॉप शुरू होने में देरी हुई। इसके बाद छात्रों और कुछ शिक्षकों ने सामूहिक रूप से हस्तक्षेप किया, जिसके बाद उन्हें परिसर में प्रवेश मिल सका। छात्रों के अनुसार, वर्कशॉप शाम करीब पांच बजे शुरू हुई। इस घटना पर चिंता जताते हुए छात्रों ने कहा कि एक प्रतिष्ठित फिल्मकार के सत्र में शामिल होने के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद सीखने के प्रति उनका संकल्प कमजोर नहीं हुआ है। विज्ञापन



27 सितंबर से जारी है छात्रों और प्रशासन के बीच गतिरोध

यह घटना संस्थान में पिछले कई दिनों से जारी छात्र आंदोलन के बीच हुई है। 27 सितंबर को आरएसएस से जुड़े अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के कार्यक्रम के दौरान छात्रों पर हमले के आरोपों के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। इसके बाद 4 अक्टूबर को संस्थान के मुख्य द्वार के बाहर बंगीय हिंदू जागरण मंच की रैली और आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई ने विवाद को और बढ़ा दिया। छात्रों ने हॉस्टल के प्रवेश द्वार के पास पुलिसकर्मियों की तैनाती और परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की गश्त पर भी चिंता जताई है। वहीं, प्रशासन का कहना है कि 27 सितंबर और 4 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान डराने-धमकाने, मारपीट और तोड़फोड़ की शिकायतों के बाद छात्रों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस तैनात की गई है। विज्ञापन

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धर्मांतरण के आरोप में महिलाओं से मारपीट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में धर्मांतरण के आरोप लगाकर दूसरे समुदाय की दो महिलाओं के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, यह घटना अगस्त में अलमासगुड़ा इलाके में हुई थी, जिसका वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में कुछ लोग महिलाओं पर बच्चों को चॉकलेट देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान समूह में शामिल एक व्यक्ति महिलाओं को थप्पड़ मारता है और उनके बैग छीनने की कोशिश करता है। महिलाएं आरोपों से इनकार करती नजर आती हैं। शिकायत के आधार पर मीरपेट पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। बुधवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, महिलाओं ने बताया कि वे अपनी परिचित एक महिला के घर गई थीं। घटना के विरोध में दो समुदायों के समूहों ने प्रदर्शन भी किया, जिन्हें पुलिस ने हल्के बल प्रयोग से तितर-बितर कर दिया।

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रिश्वत लेने के बाद तालाब में कूदा पुलिस सब-इंस्पेक्टर

ओडिशा के संबलपुर जिले में 10 हजार रुपये की रिश्वत लेने के बाद विजिलेंस टीम से बचने के लिए एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर तालाब में कूद गया। हालांकि, टीम के सदस्यों ने भी पानी में उतरकर उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। आरोपी की पहचान सुजीत कुमार महांता के रूप में हुई है, जो महुलपाली थाने में तैनात था। विजिलेंस अधिकारियों के मुताबिक, महांता ने अपने खिलाफ दर्ज एक मामले को निपटाने के एवज में शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगी थी। उसने शिकायतकर्ता को थाने के बाहर एक सुनसान जगह पर पैसे लेकर बुलाया था। रिश्वत की रकम लेते ही विजिलेंस टीम को देखकर वह भागने लगा और पास के तालाब में छलांग लगा दी। अधिकारियों ने उसके कार्यालय, सरकारी आवास और अन्य ठिकानों पर भी तलाशी ली। इस दौरान थाने से सटे उसके विश्राम कक्ष से 1.55 लाख रुपये नकद बरामद हुए। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

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नगालैंड में मणिपुर के तीन लोग गिरफ्तार

नगालैंड के चुमौकेदिमा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में मणिपुर निवासी तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से करीब तीन किलोग्राम संदिग्ध मादक पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार, खुफिया सूचना के आधार पर बुधवार दोपहर करीब 2:10 बजे पाटकाई ब्रिज जंक्शन के पास दो वाहनों को रोककर तलाशी ली गई। इस दौरान एक वाहन के अतिरिक्त टायर में छिपाकर रखे गए मादक पदार्थ बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रॉबिन्सन अबोनमाई (44), जेता राय (39) और एबी विलामडिनांग (37) के रूप में हुई है। तीनों मणिपुर के सेनापति जिले के निवासी हैं। शुरुआती जांच में खेप चुराचांदपुर से गुवाहाटी ले जाए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

त्रिपुरा में तीन पिस्तौल और 50 कारतूस के साथ दो युवक गिरफ्तार

त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पुलिस ने बुधवार को तीन अत्याधुनिक पिस्तौल और 50 कारतूस के साथ राज्य के बाहर के दो युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई बटाला इलाके के भूटानी मार्केट में की गई। 27 नवंबर को होने वाले नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई है। हथियारों की आपूर्ति की खुफिया सूचना मिलने पर पुलिस ने जाल बिछाया और कथित तौर पर हथियारों की डिलीवरी के लिए पहुंचे दोनों युवकों को पकड़ लिया। सदर के एसडीपीओ पन्ना लाल सेन ने बताया कि दोनों पर हथियारों की तस्करी का आरोप है। पुलिस को संदेह है कि इस तस्करी के पीछे अंतरराज्यीय गिरोह सक्रिय है। दोनों युवक बुधवार को ट्रेन से त्रिपुरा पहुंचे थे। जांच जारी होने के कारण उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है।

ओडिशा में सशस्त्र बलों के चिकित्सा शिविर में 4,000 से अधिक मरीजों का मुफ्त इलाज

ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (एएफएमएस) की ओर से आयोजित मेगा मल्टी-स्पेशियलिटी चिकित्सा शिविर में 4,000 से अधिक मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। ऑपरेशन दृष्टि के 12वें संस्करण में नेत्र रोग, हृदय रोग, किडनी, त्वचा, दंत चिकित्सा और सामान्य चिकित्सा के विशेषज्ञों ने सेवाएं दीं। शिविर में दृष्टि बहाल करने वाली 365 सर्जरी की गईं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी इसमें शामिल होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका दौरा रद्द हो गया। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक एयर मार्शल संदीप थरेजा ने शिविर का दौरा कर मरीजों से बातचीत की।

बंगलूरू में बेटी के साथ देखे जाने पर कर्मचारी को पीट-पीटकर मार डाला

कर्नाटक की राजधानी बंगलूरू के येलहंका इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के साथ कमरे में पाए जाने पर 24 वर्षीय कर्मचारी की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी नियोक्ता आनंद राज (45) को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान केरलम निवासी किरण के रूप में हुई है, जो पिछले कई वर्षों से आरोपी की कार्ट निर्माण इकाई में काम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक, मंगलवार दोपहर आनंद राज अपनी पत्नी के साथ तमिलनाडु जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन कुछ घंटे बाद लौटने पर उसने किरण और अपनी बेटी को एक कमरे में साथ देखा। शुरुआती जांच में दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है। गुस्से में आरोपी ने बेटी को रिश्तेदार के घर भेज दिया और किरण की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई।