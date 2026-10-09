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नाना पाटेकर अंतिम विदाई: नाना पाटेकर के लिए रोने लगे पाकिस्तानी! क्रिकेटर बोले-दिल टूट गया

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Fri, 09 Oct 2026 12:56 PM IST







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नाना पाटेकर के निधन पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भावुक हो गए. पाकिस्तान से नाना पाटेकर के लिए कई दिग्गजों ने पोस्ट किया है। ... और पढ़ें

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