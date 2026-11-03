{"_id":"6ae9edce2fd6d8d63d04f05b","slug":"over-30-000-hectares-of-crops-damaged-by-murasu-cyclone-in-andhra-pradesh-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"चक्रवाती तूफान 'मुरासु' से आंध्र प्रदेश में किसानों को भारी नुकसान! 30,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसलें बर्बाद","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

चक्रवात 'मुरासु' से आंध्र प्रदेश में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। चक्रवात के असर से राज्य के 15 जिलों में भारी तबाही देखने को मिली है। कुदरत का कहर ऐसा बरपा कि 30 हजार हेक्टेयर से ज्यादा खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। सबसे ज्यादा नुकसान कृष्णा, बापटला और नंड्याल जिलों में हुआ है। धान, कपास और मक्के की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने की आशंका है।



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