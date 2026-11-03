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Hindi News ›   Video ›   India News ›   Omar Abdullah-Nidhi Razdan Reception: Photos from Omar Abdullah's reception go viral! Nidhi looked beautiful.

उमर अब्दुल्ला की रिसेप्शन की तस्वीरें वायरल! खूबसूरत लगीं निधि राजदान

Tue, 03 Nov 2026 05:41 PM IST
Shruti वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Shruti Updated Tue, 03 Nov 2026 05:41 PM IST
Omar Abdullah-Nidhi Razdan Reception: Photos from Omar Abdullah's reception go viral! Nidhi looked beautiful.
उमर अब्दुल्ला की रिसेप्शन की तस्वीरें वायरल! खूबसूरत लगीं निधि राजदान
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