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नेपाल बाढ़ त्रासदी: वायरल हरे मकान की मालकिन ने बताया कैसे बच गए सब

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Wed, 02 Sep 2026 01:09 PM IST

नेपाल में एक हरे रंग का करीब 40 साल पुराना मकान लगभग सुरक्षित खड़ा रहा। बाढ़ के बाद इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब उस मकान की मालकिन ने सारा सच बताया

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