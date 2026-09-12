खुलासा: यूपी समेत पांच राज्यों की हल्दी में सीसे की मिलावट, 30% नमूने फेल; बच्चों की सेहत पर कितना बड़ा खतरा?

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भोजन में इस्तेमाल होने वाली हल्दी में जहरीली भारी धातु सीसे (लेड) की मिलावट का गंभीर मामला सामने आया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, प. बंगाल और छत्तीसगढ़ में लिए गए हल्दी के 30 फीसदी नमूनों में लेड की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई। बिहार में स्थिति चिंताजनक रही, जहां एक नमूने में लेड की मात्रा तय मानक से 642 गुना अधिक मिली।