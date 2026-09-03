{"_id":"6a994ac67207453039049545","slug":"nepal-flood-news-why-nepal-allegation-on-india-for-flood-and-disaster-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"नेपाल बाढ़ त्रासदी: नेपाल को भारत, चीन और अमेरिका से मुआवजा क्यों चाहिए?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

नेपाल ने भारत पर ये आरोप लगाया कि उसकी वजह से त्रासदी हुई और इतने लोगों की जान चली गई, लेकिन इसमें सिर्फ भारत ही नहीं नेपाल ने अमेरिका और चीन पर भी यही आरोप लगाया है। तो क्या वाकई नेपाल में जो हुआ है उसके जिम्मेदार ये तीनों देश हैं।

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