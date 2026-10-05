{"_id":"6ac3be891c08fb56d3083e87","slug":"neha-bora-or-abhijit-dipke-who-is-the-bigger-face-of-gen-z-both-gave-a-strong-response-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"नेहा बोरा या अभिजीत दिपके, 'जेन जी' का बड़ा चेहरा कौन? दोनों ने दिया तगड़ा जवाब","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

सोशल मीडिया पर इन दिनों दो नामों की चर्चा एक अलग ही वजह से हो रही है। एक तरफ हैं ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ यानी CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके और दूसरी तरफ हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी AISA की नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा। दोनों की तुलना जब सोशल मीडिया पर हुई तो अभिजीत दिपके ने ऐसा जवाब दिया, जिसने यूजर्स का ध्यान खींच लिया। एक यूजर ने नेहा बोरा को दिपके से ज्यादा टैलेंटेड और Gen Z का बेहतरीन आइकॉन बताया, जिसपर CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके और नेहा बोरा ने भी चौंकाने वाला बयान दिया।

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