{"_id":"6ac24a57c710a863d2093c98","slug":"mumbai-protest-uproar-over-gyanesh-kumar-what-did-sanjay-raut-say-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"मुंबई प्रदर्शन: ज्ञानेश कुमार-SIR पर बवाल! संजय राउत ने ये क्या कह दिया!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
मुंबई प्रदर्शन: ज्ञानेश कुमार-SIR पर बवाल! संजय राउत ने ये क्या कह दिया!
Video Desk Amar Ujala
Published by: Anjali
Updated Sun, 04 Oct 2026 06:15 PM IST
Link Copied
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानि कि मनसे के प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने मिलकर भारत निर्वाचन आयोग पर कड़ा हमला बोला है... ठाकरे बंधुओं की महाराष्ट्र की जनता से जन-विरोध रैली में शामिल होने की अपील की थी जिसके बाद रविवार को मुंबई में एक बड़ी जन-विरोध रैली की अपील के बाद बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है... इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के नेता भी शामिल होंगे... इस प्रदर्शन का मकसद वोटर लिस्ट में कथित हेरफेर और चुनावी रोल की 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' यानि कि एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी संरचनात्मक गड़बड़ियों का विरोध करना है...
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।