{"_id":"6afdfea4d2db80e5680538d2","slug":"azam-khan-reached-home-after-being-released-from-jail-and-made-this-major-announcement-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"जेल से रिहा होने के बाद घर पहुंचे आजम खान, किया ये बड़ा एलान!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

करीब एक साल लंबे इंतजार के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां बुधवार रात गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा होकर अपने गृह नगर रामपुर पहुंच गए। उनकी रिहाई के बाद समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आजम खां के स्वागत के लिए 100 से अधिक कारों का काफिला उनके साथ रामपुर पहुंचा। शहर में उनके समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए उनका स्वागत किया। इस दौरान 'टाइगर इज बैक' के नारे गूंजते रहे। लंबे समय बाद अपने नेता को अपने बीच देखकर समर्थकों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। जब आजम खां अपने आवास पहुंचे तो उन्होंने कार से बाहर आकर हाथ उठाकर समर्थकों का अभिवादन किया। उनके घर पहुंचने पर समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बन गया।



अपने आवास पर पहुंचने के बाद आजम खां ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी रिहाई को संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए खुशी का दिन बताया। उन्होंने कहा कि आज उन सभी लोगों को मुबारकबाद है, जो संविधान, विधान, लोकतंत्र और न्याय में विश्वास रखते हैं। उन्होंने न्यायालय का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस घटना के बाद उनका यह विश्वास और मजबूत हुआ है कि देश तो आजाद है, लेकिन संविधान कैद है। उन्होंने लोगों से संविधान की आजादी और उसके संरक्षण के लिए मिलकर आवाज उठाने की अपील की। उनके इस बयान को मौजूदा राजनीतिक और संवैधानिक परिस्थितियों पर उनकी टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है।



आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर आजम खां ने अपने खास अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, "चुनाव नहीं होगा, इंकलाब होगा। बदलाव नहीं होगा, सैलाब होगा।" उन्होंने कहा कि अब लड़ाई धर्म और जाति के नाम पर नहीं, बल्कि जनता के वास्तविक मुद्दों पर होनी चाहिए। आजम खां ने दावा किया कि वह संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए पहले भी संघर्ष करने को तैयार थे और आगे भी रहेंगे। उन्होंने अपने ऊपर लगे माफिया होने के आरोपों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बच्चों के लिए स्कूल खोलता है और विश्वविद्यालय बनाता है, क्या उसे माफिया कहा जा सकता है? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को माफिया माना जाता है तो उनकी दुआ है कि हर गली में ऐसा व्यक्ति पैदा हो।



आजम खां ने प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), आयकर विभाग (IT) और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं को अपनी गिरती साख और प्रतिष्ठा के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि मदन मोहन मालवीय और सर सैयद अहमद खान के समय में ED, CBI और IT जैसी संस्थाएं होतीं तो शायद वे भी विश्वविद्यालय बनाने के बजाय जेलों में होते। उन्होंने कहा कि उनकी रिहाई केवल उन्हें मिला न्याय नहीं है, बल्कि इससे संविधान को संरक्षण और कमजोर लोगों को ताकत मिली है। अंत में उन्होंने कहा कि न्याय मिलने से उन लोगों को भी जीने का अधिकार और हौसला मिला है, जो कठिन परिस्थितियों में टूट जाते हैं। आजम खां की रिहाई और उनके बयानों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होने की संभावना है।

... और पढ़ें