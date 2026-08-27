{"_id":"6a90286819887268600e8d9d","slug":"ministry-of-external-affairs-provides-update-on-nepal-floods-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"नेपाल बाढ़ पर विदेश मंत्रायल ने दिया अपडेट","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

नेपाल में आई भयानक बाढ़ का असर भारत में भी देखा जा रहा है वहीं जो भारतीय नेपाल त्रासदी के बाद वहां फंसे हुए है उन्हें लेकर जानकारी देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल त्रासदी में 288 भारतीय नागरिक लापता हैं। इनमें 73 लोग त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। इनके अलावा 37 और 39 लोगों के दो समूह तमिलनाडु के हैं, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए हुए हैं। इनके अलावा तीसरा समूह 32 लोगों का है, जो पश्चिम बंगाल के हैं, वे भी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए हुए हैं। इनके अलावा 61 लोग विभिन्न राज्यों के हैं, जो नेपाल में लापता हैं। साथ ही केरलम के 33 लोगों का भी एक समूह नेपाल में लापता है। इस तरह कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए कुल पांच समूह लापता हैं।



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