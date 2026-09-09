{"_id":"6aa0729f5a6d92ed880510d3","slug":"major-change-in-ticket-booking-irctc-to-offer-these-special-features-to-passengers-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव IRCTC में यात्रियों को मिलेंगी ये खास सुविधा!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

IRCTC अब केवल रेलवे टिकट बुकिंग तक सीमित रहने के बजाय यात्रियों की पूरी यात्रा को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कंपनी की योजना होटल, पर्यटन, यात्रा बीमा, खाना, कैब और स्थानीय परिवहन जैसी अलग-अलग सेवाओं को एक जगह उपलब्ध कराने की है। इसका उद्देश्य यात्रियों को यात्रा की शुरुआत से लेकर गंतव्य तक जरूरी सेवाओं के लिए अलग-अलग ऐप या वेबसाइट पर जाने की जरूरत को कम करना और एक भरोसेमंद डिजिटल ट्रैवल प्लेटफॉर्म तैयार करना है। मौजूदा समय में डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और स्मार्टफोन इसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक है। सरकार के 2025 के दूरसंचार व्यापक मॉड्यूलर सर्वे के मुताबिक, देश के करीब 85 फीसदी घरों में कम से कम एक स्मार्टफोन मौजूद है। स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच ने ऑनलाइन सेवाओं को आम लोगों के लिए पहले की तुलना में काफी आसान बना दिया है। इसका सीधा असर रेलवे टिकट बुकिंग पर भी देखने को मिल रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में हर दिन करीब 19 लाख ट्रेन टिकट बुक किए जाते हैं। इनमें लगभग 53 फीसदी टिकट आईआरसीटीसी के रेल कनेक्ट ऐप के जरिए बुक किए जाते हैं, जबकि करीब 17 फीसदी टिकट आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से और लगभग 28 फीसदी टिकट थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म के जरिए बुक होते हैं।



यह आंकड़ा बताता है कि मोबाइल आधारित टिकट बुकिंग यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ऐसे में आईआरसीटीसी अपने डिजिटल इकोसिस्टम को और विस्तार देकर टिकट के साथ-साथ यात्रा से जुड़ी अन्य सुविधाओं को भी एकीकृत करना चाहता है। अगर यह योजना व्यापक स्तर पर लागू होती है, तो यात्री ट्रेन टिकट के साथ होटल की बुकिंग, घूमने-फिरने से जुड़ी सेवाएं, यात्रा बीमा, भोजन, कैब और स्थानीय परिवहन जैसी सुविधाएं भी एक ही प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकेंगे। इससे यात्रा की योजना बनाना आसान हो सकता है और अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की परेशानी कम हो सकती है। आईआरसीटीसी के लिए यह विस्तार डिजिटल ट्रैवल मार्केट में अपनी भूमिका को मजबूत करने का अवसर भी है। वहीं यात्रियों के लिए सबसे बड़ा फायदा सुविधा, समय की बचत और एकीकृत यात्रा अनुभव के रूप में सामने आ सकता है। हालांकि, इस तरह के बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अलग-अलग सेवाओं को कितनी सहजता से एक-दूसरे से जोड़ा जाता है और यात्रियों को कितना भरोसेमंद, पारदर्शी और आसान अनुभव मिलता है। बदलती डिजिटल जरूरतों और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच के बीच आईआरसीटीसी का यह संभावित विस्तार भारतीय रेल यात्रियों के लिए यात्रा बुकिंग के अनुभव को आने वाले समय में एक नए रूप में बदल सकता है।



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