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पोस्ट ऑफिस एमआईएस: यहां लगाया पैसा तो मिलेगा 7.4% ब्याज, हर महीने मिलेंगे 9 हजार रुपये

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Wed, 30 Sep 2026 11:23 AM IST

अगर आप भी अपने कमाई का कुछ हिस्सा निवेश करना चाहते हैं, तो फिर पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित सरकार योजनाएं आपके काम आ सकती हैं.इनमें एक है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी पोस्ट ऑफिस एमआईएस (Post Office MIS Scheme) ... और पढ़ें

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