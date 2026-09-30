चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष लामबंद: इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू, राहुल-ममता समेत कौन-कौन से नेता हो रहे शामिल?
कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस की बैठक बुधवार को दिल्ली में शुरू हुई। बैठक में तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया, चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों और विपक्षी दलों के बीच समन्वय पर चर्चा होने की संभावना है।
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इस बैठक में इंडिया गठबंधन के लगभग 23 सहयोगी दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है।
कांग्रेस: पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी शामिल होंगे।
तृणमूल कांग्रेस (ममता): ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बैठक में हिस्सा लेंगे।
राष्ट्रीय जनता दल: तेजस्वी यादव पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस-पीडीपी: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल होंगे।
राकांपा-शरदचंद्र पवार: सुप्रिया सुले और अन्य प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।
वाम दल: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की ओर से राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास शामिल होंगे, जबकि भाकपा, भाकपा-माले और आरएसपी के नेता भी मौजूद रहेंगे।
समाजवादी पार्टी: सपा की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रतिनिधित्व करेंगे।
अन्य सहयोगी दल: झामुमो, आईयूएमएल, वीसीके, एमडीएमके, केरल कांग्रेस, बीएपी, आरएलपी, फॉरवर्ड ब्लॉक और निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल भी चर्चाओं में हिस्सा लेंगे।
आम आदमी पार्टी (आप): आम आदमी पार्टी ने इस बैठक में शामिल न होने का स्पष्ट एलान किया है। पार्टी सांसद संजय सिंह के मुताबिक, आप इस बैठक से दूर रहेगी, हालांकि वह चुनाव आयोग के खिलाफ संसद में विपक्षी मांगों का समर्थन करेगी।
द्रविड़ मुनेत्र कझगम (द्रमुक): तमिलनाडु चुनावों के बाद कांग्रेस से उपजे राजनीतिक मतभेदों के चलते द्रमुक ने इस बैठक का बहिष्कार किया है और खुद को गठबंधन से अलग कर लिया है।
बीजू जनता दल (बीजद): नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल ने भी इस बैठक का हिस्सा न बनने का निर्णय लिया है।
तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके): तमिलनाडु में कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाने वाली अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके भी इस बैठक में भाग नहीं ले रही है।
इंडिया गठबंधन की यह बैठक चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद के बीच हो रही है। विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और एसआईआर को लेकर अपनी आगे की रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं।
बैठक को लेकर गठबंधन ने क्या कहा?
इंडिया गठबंधन की बैठक पर कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा, 'चुनाव आयोग और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। कल कांग्रेस की बैठक में हुई चर्चा के आधार पर हम यहां एक प्रस्ताव पेश करेंगे।
वहीं, एनसीपी एससीपी नेता जितेंद्र आव्हाड इंडिया ब्लॉक की बैठक को लेकर कहा 'ज्ञानेश कुमार ने जिस तरह से भारत के संविधान को कुचला है। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के मूल्यों को खत्म करने की कोशिश की है, उस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन में सब ठीक है।
माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा इंडिया ब्लॉक में वापस आना डीएमके पर निर्भर करता है। अगर वे ऐसा करते हैं तो हमें खुशी होगी। केरल और दूसरे राज्यों में कांग्रेस के साथ हमारे गंभीर मतभेद हैं, लेकिन भाजपा का मुकाबला करने के हमारे बड़े मकसद के लिए उनके साथ सहयोग करने में यह कोई रुकावट नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरी पार्टियां भी मतभेदों से ऊपर उठेंगी।