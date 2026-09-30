गुजरात में भीषण सड़क हादसा: आणंद में ट्रक और बस की टक्कर में पांच की मौत, ओवरटेक करने के दौरान हुई दुर्घटना

गुजरात के आणंद जिले में बुधवार सुबह अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां एक निजी बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में बस सवार पांच यात्रियों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया।

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आणंद के पुलिस अधीक्षक जीजी जसानी ने पीटीआई को बताया कि हादसा उस समय हुआ, जब निजी बस एक्सप्रेसवे पर ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान बस ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार पांच लोगों की जान चली गई।पुलिस के मुताबिक, हादसे के समय निजी बस में करीब 30 से 40 यात्री सवार थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने हादसे में मारे गए लोगों और घायलों के संबंध में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों की भी जांच की जा रही है।