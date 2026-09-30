'कांग्रेस हिंदू समाज को बांटना चाहती है': भाजपा ने दक्षिण-उत्तर विवाद को लेकर साधा निशाना; लगाए कई आरोप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवम गर्ग Updated Wed, 30 Sep 2026 11:20 AM IST
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भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और राहुल गांधी पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के 2014 और 2024 में सांसद पद की शपथ लेने के तरीके का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर दक्षिण और उत्तर भारत के बीच विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया।
त्रिवेदी ने कहा कि 2014 के चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने भगवान के नाम पर शपथ ली थी, जबकि 2024 में उन्होंने अंग्रेजी में 'solemnly affirm' कहते हुए शपथ ली। हालांकि, संविधान के तीसरे अनुच्छेद में सांसदों के लिए 'ईश्वर के नाम पर शपथ' और 'गंभीरता से प्रतिज्ञान' यानी दोनों विकल्प दिए गए हैं।
राहुल गांधी की 2024 की शपथ का किया जिक्र
सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी की 2024 की शपथ को लेकर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में जून 2024 में शपथ ली थी। उनकी ओर से उस समय शपथ का वीडियो भी साझा किया गया था। दरअसल, संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत सांसदों को शपथ लेने के लिए दो विकल्प मिलते हैं। कोई सदस्य भगवान के नाम पर शपथ ले सकता है या 'solemnly affirm' यानी प्रतिज्ञान कर सकता है। इसलिए केवल इस विकल्प के इस्तेमाल को अपने आप में संवैधानिक उल्लंघन नहीं माना जा सकता।
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जुबली हिल्स उपचुनाव के बयान का भी जिक्र
त्रिवेदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के जुबली हिल्स उपचुनाव के प्रचार के दौरान दिए गए बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और मुस्लिम समुदाय के बीच राजनीतिक संबंधों को लेकर रेवंत रेड्डी ने टिप्पणी की थी। नवंबर 2025 में जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान रेवंत रेड्डी के 'कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस' वाले बयान पर राजनीतिक विवाद हुआ था। रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने मुस्लिम समुदाय को तेलंगाना सरकार और कांग्रेस की ताकत से जोड़ते हुए टिप्पणी की थी।
उत्तर और दक्षिण भारत के मुद्दे पर भी हमला
भाजपा नेता ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच कथित राजनीतिक और आर्थिक विभाजन को लेकर कांग्रेस नेताओं के पुराने बयानों का भी हवाला दिया। उन्होंने डीके सुरेश और पी. चिदंबरम के बयानों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर देश को क्षेत्रीय आधार पर बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
फरवरी 2024 में कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने दक्षिणी राज्यों से जुटाए जाने वाले करों और उनके हिस्से के वितरण को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर यह 'अन्याय' जारी रहा तो दक्षिण भारत में अलग देश की मांग उठ सकती है। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनका मकसद कर वितरण में कथित असमानता की ओर ध्यान दिलाना था। वहीं, पी. चिदंबरम ने मार्च 2024 के एक लेख में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच बढ़ती राजनीतिक दूरी का जिक्र किया था। उन्होंने इसका संबंध क्षेत्रीय दलों, भाषा और केंद्र-राज्य संबंधों से जोड़ा था।
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त्रिवेदी ने कहा कि 2014 के चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने भगवान के नाम पर शपथ ली थी, जबकि 2024 में उन्होंने अंग्रेजी में 'solemnly affirm' कहते हुए शपथ ली। हालांकि, संविधान के तीसरे अनुच्छेद में सांसदों के लिए 'ईश्वर के नाम पर शपथ' और 'गंभीरता से प्रतिज्ञान' यानी दोनों विकल्प दिए गए हैं।
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राहुल गांधी की 2024 की शपथ का किया जिक्र
सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी की 2024 की शपथ को लेकर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में जून 2024 में शपथ ली थी। उनकी ओर से उस समय शपथ का वीडियो भी साझा किया गया था। दरअसल, संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत सांसदों को शपथ लेने के लिए दो विकल्प मिलते हैं। कोई सदस्य भगवान के नाम पर शपथ ले सकता है या 'solemnly affirm' यानी प्रतिज्ञान कर सकता है। इसलिए केवल इस विकल्प के इस्तेमाल को अपने आप में संवैधानिक उल्लंघन नहीं माना जा सकता।
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जुबली हिल्स उपचुनाव के बयान का भी जिक्र
त्रिवेदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के जुबली हिल्स उपचुनाव के प्रचार के दौरान दिए गए बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और मुस्लिम समुदाय के बीच राजनीतिक संबंधों को लेकर रेवंत रेड्डी ने टिप्पणी की थी। नवंबर 2025 में जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान रेवंत रेड्डी के 'कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस' वाले बयान पर राजनीतिक विवाद हुआ था। रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने मुस्लिम समुदाय को तेलंगाना सरकार और कांग्रेस की ताकत से जोड़ते हुए टिप्पणी की थी।
उत्तर और दक्षिण भारत के मुद्दे पर भी हमला
भाजपा नेता ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच कथित राजनीतिक और आर्थिक विभाजन को लेकर कांग्रेस नेताओं के पुराने बयानों का भी हवाला दिया। उन्होंने डीके सुरेश और पी. चिदंबरम के बयानों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर देश को क्षेत्रीय आधार पर बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
फरवरी 2024 में कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने दक्षिणी राज्यों से जुटाए जाने वाले करों और उनके हिस्से के वितरण को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर यह 'अन्याय' जारी रहा तो दक्षिण भारत में अलग देश की मांग उठ सकती है। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनका मकसद कर वितरण में कथित असमानता की ओर ध्यान दिलाना था। वहीं, पी. चिदंबरम ने मार्च 2024 के एक लेख में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच बढ़ती राजनीतिक दूरी का जिक्र किया था। उन्होंने इसका संबंध क्षेत्रीय दलों, भाषा और केंद्र-राज्य संबंधों से जोड़ा था।