{"_id":"6a991d261d11b5dd7501711e","slug":"janmashtami-special-bhagwat-prabhu-exclusive-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्री कृष्ण जन्माष्टमी विशेष :मां के गर्भ से मिली कृष्ण भक्ति! भागवत प्रभु से जानिए भगवान भक्ति का रहस्य","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

भागवत प्रभु ने भगवान श्रीकृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े कई अनसुने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि 'मां के गर्भ से ही कृष्ण भक्ति सीखी' और किस तरह बचपन से ही कृष्ण भक्ति उनके जीवन का हिस्सा बनी। इस खास बातचीत में जानिए...भगवान कृष्ण की भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति जीवन को कैसे बदलती है और श्रीकृष्ण से जुड़ने का सही मार्ग क्या हो सकता है। देखिए भागवत प्रभु का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू...

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