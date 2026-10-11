वडोदरा से दिल्ली आए इंडिगो विमान को जांच के लिए क्यों रोका गया?

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दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को इंडिगो की एक उड़ान की हार्ड लैंडिंग के बाद यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वडोदरा से दिल्ली पहुंचा यह विमान लैंडिंग के बाद जांच के लिए रोक दिया गया। खास बात यह है कि इसी विमान को आगे दिल्ली से इंदौर के लिए उड़ान भरनी थी। लेकिन विमान की जांच के चलते इंदौर जाने वाले यात्रियों को इंतजार करना पड़ा, जिस कारण यात्री परेशान दिखे।

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