तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में एक महिला अधिकारी से कथित अभद्र व्यवहार के मामले में प्रदर्शनकारियों ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने अभिनेता और नेता विजय की फिल्म ‘थेरी’ के एक दृश्य को दोहराते हुए पुल से एक पुतला लटका दिया। फिल्म के इस दृश्य में एक आरोपी को पुल से लटकते दिखाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कल्लाकुरिची के विधायक विग्नेश की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी भी की। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुतले को हटवा दिया।

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