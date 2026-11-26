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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को न्याय दिलाने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि कोई भी शक्ति उन्हें न्याय सुनिश्चित करने से नहीं रोक सकती। प्रधानमंत्री ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक की हार के लिए 'एक विपक्षी दल' को जिम्मेदार ठहराया। गुरुवार को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित एक हस्ताक्षरित लेख में मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी ओबीसी आरक्षण कम करना और मुस्लिम आरक्षण लाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान की यात्रा महिलाओं के योगदान को पहचाने बिना अधूरी है।