'विपक्ष नहीं, अवरोध पक्ष बन गई है कांग्रेस': पीएम मोदी बोले- महिलाओं को न्याय दिलाने से कोई नहीं रोक सकता
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Thu, 26 Nov 2026 10:49 AM IST
सार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल के लोकसभा में गिरने पर विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। मोदी ने कांग्रेस पर ओबीसी आरक्षण घटाने और मुस्लिम आरक्षण लागू करने की मंशा रखने का आरोप भी लगाया।
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विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को न्याय दिलाने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि कोई भी शक्ति उन्हें न्याय सुनिश्चित करने से नहीं रोक सकती। प्रधानमंत्री ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक की हार के लिए 'एक विपक्षी दल' को जिम्मेदार ठहराया। गुरुवार को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित एक हस्ताक्षरित लेख में मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी ओबीसी आरक्षण कम करना और मुस्लिम आरक्षण लाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान की यात्रा महिलाओं के योगदान को पहचाने बिना अधूरी है।
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महिला आरक्षण विधेयक पर क्या बोले पीएम?
प्रधानमंत्री ने कहा कि विधायी निकायों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने वाला एक कानून एक विपक्षी दल द्वारा पारित नहीं होने दिया गया। यह सांविधानिक मूल्यों के प्रति उसकी अवहेलना को दर्शाता है। संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को परिसीमन के माध्यम से अधिकतम 850 तक बढ़ाना था। इससे 2029 के आम चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने का मार्ग प्रशस्त होता। विधेयक को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन अप्रैल में यह पारित नहीं हो सका।
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विपक्ष की भूमिका और नक्सलवाद पर क्या कहा?
पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय सांविधानिक लोकतंत्र में विपक्ष की स्पष्ट भूमिका है। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि प्रमुख विपक्षी दल 'विरोध पक्ष' के बजाय 'अवरोध पक्ष' बन गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दशकों से भारत के कई हिस्सों, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, नक्सलियों ने गरीबों को संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकारों से वंचित किया। उन्होंने इस वर्ष नक्सलवाद के सफल उन्मूलन को संतोषजनक बताया। मोदी ने कहा कि अब केवल 'दिमागी नक्सल' बचे हैं, जो हमारे विकास पथ को पटरी से उतारने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने विपक्षी दल पर ओबीसी आरक्षण कम करने और मुस्लिम आरक्षण लाने की इच्छा को 'सबसे भयावह' बताया, जिसके डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर भी पूरी तरह खिलाफ थे।
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महिला आरक्षण विधेयक पर क्या बोले पीएम?
प्रधानमंत्री ने कहा कि विधायी निकायों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने वाला एक कानून एक विपक्षी दल द्वारा पारित नहीं होने दिया गया। यह सांविधानिक मूल्यों के प्रति उसकी अवहेलना को दर्शाता है। संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को परिसीमन के माध्यम से अधिकतम 850 तक बढ़ाना था। इससे 2029 के आम चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने का मार्ग प्रशस्त होता। विधेयक को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन अप्रैल में यह पारित नहीं हो सका।
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विपक्ष की भूमिका और नक्सलवाद पर क्या कहा?
पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय सांविधानिक लोकतंत्र में विपक्ष की स्पष्ट भूमिका है। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि प्रमुख विपक्षी दल 'विरोध पक्ष' के बजाय 'अवरोध पक्ष' बन गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दशकों से भारत के कई हिस्सों, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, नक्सलियों ने गरीबों को संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकारों से वंचित किया। उन्होंने इस वर्ष नक्सलवाद के सफल उन्मूलन को संतोषजनक बताया। मोदी ने कहा कि अब केवल 'दिमागी नक्सल' बचे हैं, जो हमारे विकास पथ को पटरी से उतारने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने विपक्षी दल पर ओबीसी आरक्षण कम करने और मुस्लिम आरक्षण लाने की इच्छा को 'सबसे भयावह' बताया, जिसके डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर भी पूरी तरह खिलाफ थे।