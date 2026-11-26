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अनंत सिंह बेटी शादी: शिवांगी की शादी में चोरों ने भी मारा हाथ! हवा में उड़ानी पड़ी प्लेटें!

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Thu, 26 Nov 2026 10:10 AM IST







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मोकामा से विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को उनके पैतृक गांव नदवां में हो गई, इस दौरान अजीबो-गरीब तस्वीरें देखने को मिली। ... और पढ़ें

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