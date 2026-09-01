{"_id":"6a96aa851e82f52e4f0fbbdf","slug":"indigo-flight-from-goa-to-delhi-makes-emergency-landing-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोवा से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 14 हजार फीट की ऊंचाई पर था विमान","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

गोवा से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 14 हजार फीट की ऊंचाई पर था विमान

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Tue, 01 Sep 2026 04:05 PM IST







Link Copied



इंडिगो की गोवा-दिल्ली फ्लाइट को मंगलवार गोवा में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उड़ान के दौरान इंजन में खराबी की सूचना मिलने पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने कुछ समय के लिए फुल इमरजेंसी घोषित कर दी थी। ... और पढ़ें

विज्ञापन