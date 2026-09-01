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Hindi News ›   India News ›   : Chirag Paswan Receives Fresh Death Threat, Letter Warns of Killing by Hardcore Terrorists

'जल्द ही आतंकियों द्वारा मारे जाओगे': चिराग पासवान को फिर मिली जान से मारने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट?

Tue, 01 Sep 2026 05:44 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Tue, 01 Sep 2026 05:44 PM IST
सार

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रमुख चिराग पासवान को डाक के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरे पत्र में उन्हें जल्द 'हार्डकोर आतंकियों' द्वारा मारे जाने की बात कही गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके कार्यालय ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर जरूरी सुरक्षा उपाय करने की मांग की है। आइए, पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं...

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: Chirag Paswan Receives Fresh Death Threat, Letter Warns of Killing by Hardcore Terrorists
चिराग पासवान - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रमुख चिराग पासवान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें डाक के जरिए भेजे गए पत्र में जल्द हत्या किए जाने की चेतावनी दी गई है। पत्र में लिखा है, 'आपको जल्द ही हार्डकोर आतंकियों द्वारा मार दिया जाएगा।' धमकी सामने आने के बाद मामला सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है।
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चिराग पासवान को मिली धमकी में क्या लिखा है?

चिराग पासवान को भेजे गए धमकी भरे पत्र में सीधे उनकी हत्या की चेतावनी दी गई है। पत्र भेजने वाले ने दावा किया है कि उन्हें जल्द ही हार्डकोर आतंकियों के हाथों मार दिया जाएगा। हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि पत्र किस व्यक्ति या संगठन ने भेजा है। पत्र में दी गई धमकी की गंभीरता और उसकी वास्तविकता की जांच की जा रही है।
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चिराग पासवान के कार्यालय ने क्या कदम उठाया?

धमकी मिलने के तुरंत बाद चिराग पासवान के कार्यालय ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखा है। इसमें पूरे मामले पर ध्यान देने और जरूरी सुरक्षा उपाय किए जाने की मांग की गई है। चिराग पासवान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा से जुड़ी इस धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां पत्र और उससे जुड़े दूसरे सबूतों की जांच कर सकती हैं।
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धमकी भेजने वाले के बारे में क्या जानकारी सामने आई?

अभी धमकी भेजने वाले की पहचान सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि पत्र कहां से डाक के जरिए भेजा गया और इसका किसी पहले से पहचाने गए व्यक्ति या संगठन से कोई संबंध है या नहीं। सुरक्षा एजेंसियां पत्र की सामग्री और उपलब्ध सबूतों की जांच कर यह पता लगाने की कोशिश करेंगी कि धमकी कितनी गंभीर है और इसके पीछे कौन हो सकता है।

क्या चिराग को पहले भी जान से मारने की धमकी मिली थी?

यह पहली बार नहीं है जब चिराग पासवान को ऐसी धमकी मिली है। जुलाई 2025 में भी उन्हें सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी। यह धमकी उनकी पार्टी द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला घोषित किए जाने के बाद सामने आई थी। बताया गया था कि धमकी एक इंस्टाग्राम खाते के जरिए दी गई थी। इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रवक्ता ने पटना साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी।
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