'जल्द ही आतंकियों द्वारा मारे जाओगे': चिराग पासवान को फिर मिली जान से मारने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट?

चिराग पासवान को मिली धमकी में क्या लिखा है?

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चिराग पासवान के कार्यालय ने क्या कदम उठाया?

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धमकी भेजने वाले के बारे में क्या जानकारी सामने आई?

क्या चिराग को पहले भी जान से मारने की धमकी मिली थी?

चिराग पासवान को भेजे गए धमकी भरे पत्र में सीधे उनकी हत्या की चेतावनी दी गई है। पत्र भेजने वाले ने दावा किया है कि उन्हें जल्द ही हार्डकोर आतंकियों के हाथों मार दिया जाएगा। हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि पत्र किस व्यक्ति या संगठन ने भेजा है। पत्र में दी गई धमकी की गंभीरता और उसकी वास्तविकता की जांच की जा रही है।धमकी मिलने के तुरंत बाद चिराग पासवान के कार्यालय ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखा है। इसमें पूरे मामले पर ध्यान देने और जरूरी सुरक्षा उपाय किए जाने की मांग की गई है। चिराग पासवान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा से जुड़ी इस धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां पत्र और उससे जुड़े दूसरे सबूतों की जांच कर सकती हैं।अभी धमकी भेजने वाले की पहचान सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि पत्र कहां से डाक के जरिए भेजा गया और इसका किसी पहले से पहचाने गए व्यक्ति या संगठन से कोई संबंध है या नहीं। सुरक्षा एजेंसियां पत्र की सामग्री और उपलब्ध सबूतों की जांच कर यह पता लगाने की कोशिश करेंगी कि धमकी कितनी गंभीर है और इसके पीछे कौन हो सकता है।यह पहली बार नहीं है जब चिराग पासवान को ऐसी धमकी मिली है। जुलाई 2025 में भी उन्हें सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी। यह धमकी उनकी पार्टी द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला घोषित किए जाने के बाद सामने आई थी। बताया गया था कि धमकी एक इंस्टाग्राम खाते के जरिए दी गई थी। इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रवक्ता ने पटना साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी।