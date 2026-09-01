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हींग पर बैन: इन कंपनियों की हींग में थी खतरनाक चीज, ऐसे पहचाने असली हींग

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Tue, 01 Sep 2026 05:45 PM IST

FSSAI ने एवरेस्ट और लालजी गोधू की कुछ कंपाउंड हींग प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगाई है, ऐसे में सवाल उठता है कि बाजार में मिलने वाली हींग असली है या मिलावटी, इसकी पहचान कैसे करें ... और पढ़ें

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