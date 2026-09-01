फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Rain havoc in assam: Three family members killed in landslide

गुवाहाटी में बारिश का कहर: भूस्खलन से परिवार के तीन लोगों की मौत, घर पर मलबा गिरने से हादसा

Tue, 01 Sep 2026 05:33 PM IST
राहुल कुमार अमर उजाला ब्यूरो, गुवाहाटी
अमर उजाला ब्यूरो, गुवाहाटी Published by: राहुल कुमार Updated Tue, 01 Sep 2026 05:33 PM IST
विज्ञापन
Rain havoc in assam: Three family members killed in landslide
भूस्खलन में एक परिवार के तीन लोगों की मौत। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

असम की राजधानी गुवाहाटी में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मंगलवार को भूस्खलन की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। हादसा मठघरिया इलाके में हुआ, जहां भूस्खलन का मलबा एक मकान पर आ गिरा। मलबे में परिवार के चार सदस्य दब गए। इनमें तीन की मौत हो गई, जबकि परिवार के बेटे को बचाव दल ने जिंदा बाहर निकाल लिया।

विज्ञापन


मृतकों की पहचान नागेन राजबोंगशी, मीना राजबोंगशी और चुनू राजबोंगशी के रूप में हुई है। मृतकों में परिवार की बेटी भी शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही बचाव दल और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और मलबा हटाने का अभियान चलाया। जीवित बचाए गए युवक को उपचार के लिए भेजे जाने की जानकारी है।
विज्ञापन

 
लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न
गुवाहाटी में मंगलवार तड़के से लगातार बारिश के कारण कई हिस्सों में कृत्रिम बाढ़ जैसे हालात बन गए। नरेंगी-सिक्स माइल वीआईपी रोड के कई हिस्सों में घुटनों तक पानी भर गया। बरबरी-सिक्स माइल मार्ग पर भी यातायात प्रभावित हुआ। चांदमारी, पंजाबाड़ी और बेलतला सर्वे समेत कई इलाकों में सड़कें और फुटपाथ जलमग्न हो गए। लगातार बारिश से शहर के पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों पर नजर रख रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed