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कराची पोर्ट: पाकिस्तान में जहाज पर बंधक बनाए गए भारतीय! MEA ने मांगी मदद

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Sat, 14 Nov 2026 01:55 PM IST







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पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर 6 भारतीय नाविक पिछले करीब 7 महीनों से फंसे हुए हैं। इनमें भारतीय मर्चेंट नेवी के एक चीफ ऑफिसर भी शामिल हैं। इन सबके बीच भारत सरकार ने अब पाकिस्तान से राजनयिक स्तर पर सहायता मांगी है। ... और पढ़ें

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