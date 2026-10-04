{"_id":"6ac1f1badc29ecb0f104a03e","slug":"houthis-wreak-havoc-in-saudi-arabia-aramco-targeted-will-the-oil-crisis-deepen-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"हूतियों ने सऊदी में किया धुआं-धुआं! निशाने पर अरामको, गहराएगा तेल संकट?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
हूतियों ने सऊदी में किया धुआं-धुआं! निशाने पर अरामको, गहराएगा तेल संकट?
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: लोकेंद्र त्यागी
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:57 AM IST
Link Copied
पश्चिम एशिया में तनाव के बीच हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरामको की सुविधा पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला करने का दावा किया है। रियाद में आग और धुएं की खबरों के बीच सऊदी अधिकारियों और अरामको की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। हमले के दावे से सऊदी अरब की सुरक्षा और वैश्विक तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।