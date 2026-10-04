हूतियों ने सऊदी में किया धुआं-धुआं! निशाने पर अरामको, गहराएगा तेल संकट?

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पश्चिम एशिया में तनाव के बीच हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरामको की सुविधा पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला करने का दावा किया है। रियाद में आग और धुएं की खबरों के बीच सऊदी अधिकारियों और अरामको की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। हमले के दावे से सऊदी अरब की सुरक्षा और वैश्विक तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है।

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