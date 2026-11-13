असम के काजीरंगा में मिनी बस-ट्रक की टक्कर का खौफनाक वीडियो, सड़क पर बिछ गई लाशें

Hindi News
›
Video
›
India News
›
Horrifying video of a collision between a minibus and a truck in Kaziranga, Assam; bodies left strewn across t
{"_id":"6af720da4588514d55097535","slug":"horrifying-video-of-a-collision-between-a-minibus-and-a-truck-in-kaziranga-assam-bodies-left-strewn-across-t-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"असम के काजीरंगा में मिनी बस-ट्रक की टक्कर का खौफनाक वीडियो, सड़क पर बिछ गई लाशें","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
असम के काजीरंगा में मिनी बस-ट्रक की टक्कर का खौफनाक वीडियो, सड़क पर बिछ गई लाशें
असम के काजीरंगा से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है एक ऐसा सड़क हादसा, जिसने कई परिवारों की खुशियां एक झटके में छीन लीं... यात्रियों से भरी एक मिनी बस और कंटेनर ट्रक के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हुई... टक्कर इतनी भीषण थी कि मिनी बस के परखच्चे उड़ गए... इस हादसे में अब तक 23 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं... मरने वालों में कॉलेज के छात्र भी शामिल हैं, जो अपनी क्लास खत्म करके घर लौट रहे थे... हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची... मंत्री अतुल बोरा ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया... वहीं मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हादसे पर गहरा दुख जताया है... लेकिन सवाल है कि आखिर काजीरंगा के पास मौत का यह तांडव कैसे हुआ?
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।