असम के काजीरंगा में मिनी बस-ट्रक की टक्कर का खौफनाक वीडियो, सड़क पर बिछ गई लाशें

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असम के काजीरंगा से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है एक ऐसा सड़क हादसा, जिसने कई परिवारों की खुशियां एक झटके में छीन लीं... यात्रियों से भरी एक मिनी बस और कंटेनर ट्रक के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हुई... टक्कर इतनी भीषण थी कि मिनी बस के परखच्चे उड़ गए... इस हादसे में अब तक 23 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं... मरने वालों में कॉलेज के छात्र भी शामिल हैं, जो अपनी क्लास खत्म करके घर लौट रहे थे... हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची... मंत्री अतुल बोरा ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया... वहीं मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हादसे पर गहरा दुख जताया है... लेकिन सवाल है कि आखिर काजीरंगा के पास मौत का यह तांडव कैसे हुआ?



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