'फोन टैपिंग करने वाले चुनाव हारे': संजय राउत ने नेतन्याहू का दिया उदाहरण, राहुल गांधी के आरोपों पर क्या कहा?

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस आरोप के बाद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका फोन टैप करवा रहे हैं, राउत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से लेकर इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तक का उदाहरण दिया। उन्होंने दावा किया कि दुनिया में जिन नेताओं ने फोन टैपिंग और निगरानी का सहारा लिया, उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। राउत के इस बयान से फोन टैपिंग का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है।

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राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उनकी निगरानी करवा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी जानकारी है, क्योंकि उनका फोन टैप किया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में राहुल ने प्रधानमंत्री को आमने-सामने बहस की चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री खुली बहस के लिए तैयार होंगे, उस दिन सबको पता चल जाएगा कि विदेशी ताकतों के नियंत्रण में कौन है और कौन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। राहुल ने दावा किया कि उनके फोन में ऐसे आरोपों से जुड़े सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को भी पता है कि उनके फोन में क्या जानकारी है। राहुल गांधी पहले भी कई बार प्रधानमंत्री को सार्वजनिक बहस की चुनौती दे चुके हैं और केंद्रीय मंत्रियों से भी उन्हें इसके लिए मनाने की अपील कर चुके हैं।राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि दुनियाभर में फोन टैपिंग करने वाले नेताओं को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा, 'निक्सन से लेकर नेतन्याहू तक, जिन्होंने फोन टैपिंग की, वे सभी चुनाव हार गए।' राउत का यह बयान ऐसे समय आया है, जब राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री पर फोन टैपिंग कराने का आरोप लगाया है। हालांकि, राउत ने अपने बयान में इन नेताओं से जुड़े किसी खास चुनाव या फोन टैपिंग के मामले का अलग से विवरण नहीं दिया। उन्होंने इस उदाहरण के जरिए केंद्र सरकार पर राजनीतिक निशाना साधा।राउत ने मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर छठ पूजा के गाने बजाने को लेकर उठे विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुंबई में कोई भी छठ पूजा का विरोध नहीं कर रहा है। असली आपत्ति त्योहार के नाम पर की जा रही राजनीति और रेलवे प्लेटफॉर्म पर संगीत व कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एक त्योहार के लिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है तो दूसरे त्योहारों को भी समान अवसर मिलने चाहिए। राउत ने कहा कि रेलवे प्लेटफॉर्म यात्रियों की आवाजाही और जरूरी सूचनाएं देने के लिए होते हैं। छठ पूजा यहां पहले भी मनाई जाती रही है, ऐसे में इसे रोकने का सवाल कहां उठता है?यह विवाद गुरुवार को उस समय शुरू हुआ, जब मुंबई के कई रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी छठ पूजा के गाने बजाए जाने के वीडियो सामने आए। इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, वडाला और सानपाड़ा स्टेशन शामिल थे। इसके बाद मराठी संगठनों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना (यूबीटी) की ओर से आपत्ति जताई गई। विरोध के बाद गाने बजाने की प्रक्रिया रोक दी गई। वहीं, मध्य रेलवे ने अपनी पहल का बचाव करते हुए कहा कि गाने केवल उस अतिरिक्त समय में बजाए गए थे, जब जरूरी यात्री घोषणाएं नहीं हो रही थीं। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने भी आलोचना को खारिज किया। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर मराठी गाने भी बजाए जाते हैं और विरोध करने वाले लोग पूरी जानकारी के बिना आरोप लगा रहे हैं।