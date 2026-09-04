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दिल्ली में भारी बारिश से IGI एयरपोर्ट पर भरा पानी, कई फ्लाइट डायवर्ट
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Fri, 04 Sep 2026 08:43 PM IST
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दिल्ली-एनसीआर में दोपहर बाद शुरू हुई बारिश के चलते इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जलभराव हो गया। इस दौरान यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, खराब मौसम का असर उड़ानों पर भी पड़ा है।
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