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Gurugram hit-and-run case: New video from female biker Siya—what did she say about the accused, Kalyan Bainsla
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गुरुग्राम हिट एंड रन केस : लेडी बाइकर सिया का नया वीडियो, आरोपी कल्याण बैंसला को लेकर क्या कहा?
साइबर सिटी गुरुग्राम में महिला बाइकर सिया को कार से टक्कर मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है... मामले पर पीड़िता सिया का नया वीडियो सामने आया है.... ये नया वीडियो आरोपी कल्याण बैंसला के सामने आने और उसके घटना को दुर्घटना बताने वाले बयान के बाद आया... सिया ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में अपना पक्ष रखा और आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं... सिया ने कहा कि यदि आरोपी बैंसला को उनके लिए दुख था तो टक्कर मारने के बाद वो मौके पर क्यों नहीं रुका?
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