{"_id":"6aa9118e1c155a4a030d50df","slug":"nandigram-rejinagar-by-elections-ritabrata-pulls-a-fast-one-on-mamata-banerjee-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"नंदीग्राम-रेजिनगर उपचुनाव : ममता बनर्जी के साथ ऋतब्रत ने कर दिया खेला!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

बंगाल में सियासी घमासान चरम पर है... बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता के सांसदों ने अपनी ही पार्टी से बगावत कर दी है... जिसके बाद अब चुनावी मैदान में भी TMC दो फाड़ हो गई है? बगावत के बाद पहली बार मैदान में ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी आमने-सामने आ गए हैं... नंदीग्राम और रेजिनगर उपचुनाव में दोनों गुटों ने अपने-अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं... और अब जंग सिर्फ सीट की नहीं, बल्कि असली TMC और जोड़ा फूल सिंबल की भी है... सवाल है कि आखिर असली तृणमूल कौन है? चुनाव आयोग किसे सिंबल देगा? और क्या ममता को नंदीग्राम में ऋतब्रत टक्कर दे पाएंगे...? तो चलिए जानते हैं बंगाल की सियासत में ममता और ऋतब्रत खेमे में क्या सियासी जंग चल रही है...



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