{"_id":"6a9811389ffff5dbb30a3e9c","slug":"floods-and-rains-wreak-havoc-in-uttarakhand-imd-issues-alert-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"उत्तराखंंड में बाढ़-बारिश ने मचाई तबाही, IMD का अलर्ट जारी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}



देश के कई राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है... कई राज्यों मं नदियां उफान पर हैं.... वहीं पहाड़ी राज्यों में जगह-जगह लैंडस्लाइड के कारण सड़कें बंद हैं... कई इलाकों में फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है.... जिसने लोगों को और भी चिंता में डाल दिया है... इसी बीच उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं और कई इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है... आईएमडी ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है... ऐसे में भूस्खलन, मलबा गिरने, जलभराव और संवेदनशील इलाकों में सड़कों पर रुकावट का खतरा और बढ़ सकता है... भारी बारिश और उफनती नदियों ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और पौड़ी में बारिश से जुड़ी घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है...

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