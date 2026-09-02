फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Setback for Abhishek Banerjee in court High Court takes a tough stance on Sevashray

अभिषेक बनर्जी को कोर्ट से झटका: ‘सेवाश्रय’ पर हाईकोर्ट सख्त, फल्ता में अस्थायी निर्माण हटाने का निर्देश

Wed, 02 Sep 2026 08:48 PM IST
राहुल कुमार अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता।
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता। Published by: राहुल कुमार Updated Wed, 02 Sep 2026 08:48 PM IST
विज्ञापन
Setback for Abhishek Banerjee in court High Court takes a tough stance on Sevashray
तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी - फोटो : ANI
तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के ‘सेवाश्रय’ को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को सख्त रुख अपनाया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली पीठ ने दक्षिण 24 परगना के फल्ता में सेवाश्रय के लिए बनाए गए अस्थायी निर्माण हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने टिप्पणी की, “अस्थायी निर्माण हटा दें। पुलिस को बुलाऊं. या राज्य पुलिस को हटाने के लिए कहेगा।
विज्ञापन

 
खेल मैदान पर निर्माण का आरोप
फल्ता निवासी अधिवक्ता अमीनुद्दीन खान ने याचिका दायर कर सेवाश्रय के लिए बनाए गए दो अस्थायी ढांचे हटाने की मांग की थी। उनका आरोप है कि फल्ता बीडीओ कार्यालय के पास स्थित खेल मैदान और उद्यान की जमीन पर इनका निर्माण किया गया। याचिकाकर्ता के मुताबिक, मैदान में स्कूलों के खेल, क्रिकेट और फुटबाल प्रतियोगिताएं तथा सरकारी और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते थे। निर्माण के कारण इन गतिविधियों पर असर पड़ा।
विज्ञापन


काम बंद, ढांचे अब भी मौजूद
अभिषेक बनर्जी ने पिछले वर्ष अपने लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर के लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सेवाश्रय शुरू किया था। विधानसभा चुनाव से पहले इसके लिए कई अस्थायी निर्माण किए गए थे। याचिकाकर्ता का दावा है कि फल्ता में सेवाश्रय का सबसे बड़ा केंद्र बनाया गया और इस पर करीब पांच करोड़ रुपये खर्च हुए। अब सेवाश्रय का काम बंद है, लेकिन अस्थायी ढांचे अभी भी मौजूद हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


क्यों अहम है आदेश?
हाईकोर्ट का निर्देश ऐसे समय आया है जब अभिषेक बनर्जी से जुड़े कई मामले अदालत में चल रहे हैं। हालांकि, इस मामले में अदालत का आदेश विशेष रूप से फल्ता में सेवाश्रय के अस्थायी निर्माण को हटाने से संबंधित है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed