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एफडी नियम बदलाव: SBI, PNB, HDFC समेत इन बैंकों में FD के बदले नियम! जान लीजिए

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Wed, 23 Sep 2026 10:48 AM IST







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अगर आप एफडी में पैसा लगाते हैं तो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले नए नियम आपके लिए काफी अहम हैं। आने वाली 1 अक्टूबर 2026 से देश में बैंकिंग से जुड़े कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. ... और पढ़ें

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