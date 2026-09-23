बंगाल में आरएसएस का होगा विस्तार: शाखाओं की संख्या 10 अक्तूबर तक 10 हजार करने की तैयारी, Gen-Z पर खास फोकस

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राज्य प्रचार प्रमुख बिप्लब रे ने कहा कि भाजपा की वैचारिक आधारशिला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में विस्तार हुआ है। रे ने पीटीआई को बताया,' इस साल मई तक, राज्य भर में हमारी लगभग 5,000 शाखाएं थीं। अब यह संख्या काफी ज्यादा है। वहीं, और भी कई लोगों ने आरएसएस से जुड़ने की इच्छा जताई है।'1 से 10 अक्तूबर तक, संगठन अपने जमीनी स्तर के नेटवर्क को बढ़ाने की कोशिश के तहत राज्य भर में कई विशेष आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करेगा। रे ने कहा, 'हमें भरोसा है कि 10 अक्तूबर तक राज्य भर में हमारी 10,000 शाखाएं होंगी।'आरएसएस के अनुसार, 2011 में पश्चिम बंगाल में संगठन की 580 शाखाएं थीं। यह संख्या 2014 में बढ़कर 1,280 और दिसंबर 2016 में 1,492 हो गई। हालिया विस्तार अभियान खास तौर पर युवाओं पर केंद्रित होगा, जिसमें जेन-जी के सदस्य भी शामिल हैं। आरएसएस जिलों में युवा सम्मेलन और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहा है।स्थानीय पदाधिकारियों को युवाओं को एकजुट करने और उन्हें आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का काम सौंपा गया है। संगठन राष्ट्रवाद, देशभक्ति और समाज सेवा के अपने विचारों को बढ़ावा देना चाहता है।संगठनात्मक गतिविधियों का यह विस्तार पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के माहौल में हो रहा है, जहां भाजपा ने इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनावों में 15 साल पुरानी तृणमूल कांग्रेस सरकार को हराया था। आरएसएस ने राज्य में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया है। कोलकाता के पास न्यू टाउन के एक्शन एरिया 2D में 'केशव स्मृति' नाम का एक नया पांच मंजिला कार्यालय बनाया गया है। इसका उद्घाटन 26 सितंबर को आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले करेंगे।संगठन पारंपरिक रूप से उत्तरी कोलकाता में अभेदानंद रोड पर स्थित केशव भवन से अपनी क्षेत्रीय गतिविधियां चलाता रहा है। हालांकि, आरएसएस का कहना है कि स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ने और सामाजिक गतिविधियों के विस्तार के कारण वह जगह अपर्याप्त हो गई थी।बुधवार को नए कार्यालय में पूजा का आयोजन किया जाएगा और इसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के शामिल होने की संभावना है। उम्मीद है कि नया ऑफिस राज्य में आरएसएस की बढ़ती संगठनात्मक और सामाजिक गतिविधियों के लिए एक बड़े केंद्र के तौर पर काम करेगा।