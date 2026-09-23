इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी खराबी: दिल्ली के लिए उड़ान भरने के 1 घंटे बाद लंदन लौटा विमान, अब तक क्या पता चला?

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यह उड़ान 6E4 थी, जो लंदन हीथ्रो से नई दिल्ली के लिए संचालित हो रही थी। फ्लाइट ट्रैकिंग जानकारी के अनुसार, विमान ने उड़ान भरने के बाद इंग्लिश चैनल के ऊपर अपनी चढ़ाई रोक दी और इसके बाद वापस लंदन की ओर मुड़ गया।सूत्र के मुताबिक, विमान में तकनीकी समस्या सामने आई थी। इसके बाद चालक दल ने विमान को वापस लंदन ले जाने का फैसला किया। विमान ने हीथ्रो एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। फ्लाइट ट्रैकिंग रिकॉर्ड के अनुसार, विमान ने लंदन के समयानुसार करीब 8 बजे उड़ान भरी और लगभग 78 मिनट बाद वापस हीथ्रो पहुंच गया। लैंडिंग के बाद विमान को एक अलग स्टैंड तक ले जाया गया।विमान में आई तकनीकी समस्या की सटीक प्रकृति और उस समय विमान में सवार यात्रियों की संख्या की जानकारी तत्काल सामने नहीं आ सकी। इंडिगो की ओर से भी इस घटना पर तत्काल कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के अनुसार, 6E4 को लंदन से दिल्ली के लिए संचालित किया जाता है और यह बोइंग 787-9 विमान से उड़ान भरती है।