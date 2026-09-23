भाजपा प्रदेश प्रभारियों का एलान: राम माधव के पास उत्तराखंड, सुनील बंसल को बंगाल; स्मृति को मिली कहां की कमान?

भाजपा ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए हैं। पार्टी ने कई बड़े नेताओं को अहम संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस सूची में राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है, जबकि सुनील बंसल को तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी मिली है। स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में विनोद तावड़े को प्रभारी और चार नेताओं को सह-प्रभारी बनाया गया है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

क्र. प्रदेश प्रभारी सह प्रभारी 1 अंडमान & निकोबार जय प्रकाश, दिल्ली — 2 अरुणाचल प्रदेश डॉ. देवेश कुमार, बिहार — 3 आंध्र प्रदेश डॉ. अरविंद भदौरिया वनथी श्रीनिवासन 4 असम इमंगल पांडे फांग्नोन कोन्याक, मनोज टिग्गा 5 बिहार हरीश द्विवेदी संगीता यादव, रोहन गुप्ता 6 चंडीगढ़ महेंद्र पांडे — 7 छत्तीसगढ़ स्मृति ईरानी सिद्धार्थ शम्भू 8 दादरा नगर हवेली & दमन एवं दीव वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी — 9 दिल्ली डॉ. विनय सहस्रबुद्धे जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, दर्शनाबेन जरदोश 10 गोवा डॉ. भारती प्रवीण पवार अनिल एंटनी 11 गुजरात तरुण चुघ अजय महावर, गोमती साई 12 हरियाणा स्मृति ईरानी डॉ. भोला सिंह 13 हिमाचल प्रदेश श्रीकांत शर्मा दर्शाना सिंह 14 जम्मू & कश्मीर डॉ. सतीश पूनिया रीना कश्यप, हिमाचल प्रदेश 15 झारखंड गजेंद्र पटेल सौरभ सिंह, निवेदिता सिंह, बिहार 16 कर्नाटक हरीश द्विवेदी डॉ. कसम वेंकटेश्वरलू 17 केरलम प्रो. एम. नागराजा एम. वेंकटेशन 18 लद्दाख राजकुमार भाटिया, दिल्ली — 19 लक्षद्वीप जॉर्ज कुरियन — 20 मध्य प्रदेश बिप्लब कुमार देब रेखा वर्मा 21 महाराष्ट्र बैजयंत जय पांडा अमित मालवीय, सदानंद शेट तनवाडे, कमलजीत सहरावत 22 मणिपुर डॉ. राजदीप रॉय — 23 मेघालय कनाद पुरकायस्थ डॉ. नुमल मोमिन, असम 24 मिजोरम डॉ. भगवत कराड — 25 नगालैंड अनिल एंटनी — 26 ओडिशा डी. पुरंदेश्वरी डॉ. स्वदेश सिंह 27 पुदुचेरी के. सुरेंद्रन — 28 पंजाब डॉ. सतीश पूनिया वीरेंद्र सचदेवा, (डॉ.) अलका गुर्जर 29 राजस्थान संजय भाटिया कविता पाटीदार, कुलजीत चहल 30 सिक्किम राजू बिष्टा — 31 तमिलनाडु राम माधव निर्मल कुमार सुराणा, डी. के. अरुणा 32 तेलंगाना सुनील बंसल अभय पाटिल, रेखा शर्मा 33 त्रिपुरा मृगांका देव बर्मन — 34 उत्तर प्रदेश विनोद तावड़े जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, डॉ. प्रदीप वर्मा,अनंत ओझा 35 उत्तराखंड राम माधव अरविंद मेनन, बांसुरी स्वराज 36 पश्चिम बंगाल सुनील बंसल लाल सिंह आर्य, राजेंद्र सिंह, बिहार, पिंकी कुशवाहा, बिहार

राम माधव और सुनील बंसल को किन राज्यों की जिम्मेदारी मिली?

राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। उत्तराखंड में उनके साथ अरविंद मेनन और बांसुरी स्वराज को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु में उनके साथ निर्मल कुमार सुराना और डॉ. के. अरुणा सह-प्रभारी होंगी। दूसरी ओर सुनील बंसल को तेलंगाना और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों का प्रभारी बनाया गया है। तेलंगाना में उनके साथ अभय पाटिल और रेखा शर्मा सह-प्रभारी हैं। पश्चिम बंगाल में लाल सिंह आर्य, राजेंद्र सिंह और पिंकी कुशवाहा को सह-प्रभारी बनाया गया है।

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स्मृति ईरानी को कहां की कमान मिली है?

भाजपा ने स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का प्रभारी बनाया है। छत्तीसगढ़ में उनके साथ सिद्धार्थ शंभू को सह-प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा में डॉ. भोला सिंह को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। यानी स्मृति ईरानी को एक साथ दो राज्यों के संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। सूची में कई राज्यों के लिए प्रभारी के साथ सह-प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं, ताकि प्रदेश संगठन से जुड़े कामों में जिम्मेदारियों का बंटवारा किया जा सके।

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उत्तर प्रदेश में किसे प्रभारी और सह-प्रभारी बनाया गया है?

उत्तर प्रदेश में विनोद तावड़े को प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ चार सह-प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इनमें जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, डॉ. प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा शामिल हैं। भाजपा की सूची में उत्तर प्रदेश के लिए प्रभारी के साथ सबसे ज्यादा चार सह-प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इससे राज्य में संगठनात्मक कामकाज के लिए बनाई गई नई टीम का ढांचा स्पष्ट होता है।

गुजरात, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में क्या बदलाव हुआ?

गुजरात का प्रभारी तरुण चुग को बनाया गया है। उनके साथ अजय महावर और गोमती साई को सह-प्रभारी बनाया गया है। जम्मू-कश्मीर में डॉ. सतीश पूनिया को प्रभारी और रीना कश्यप को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब में भी डॉ. सतीश पूनिया को प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ वीरेंद्र सचदेवा और डॉ. अलका गुर्जर सह-प्रभारी हैं। इस तरह सतीश पूनिया को दो राज्यों की जिम्मेदारी मिली है।

अमित मालवीय की संगठन में फिर एंट्री, क्या जिम्मेदारी मिली?

मध्य प्रदेश में बिप्लब कुमार देब को प्रभारी और रेखा वर्मा को सह-प्रभारी बनाया गया है। महाराष्ट्र में बैजयंत जय पांडा को प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनके साथ अमित मालवीय, सदानंद शेट तानावड़े और कमलजीत सहरावत को सह-प्रभारी बनाया गया है। राजस्थान में संजय भाटिया को प्रभारी बनाया गया है, जबकि कविता पाटीदार और कुलजीत चहल सह-प्रभारी होंगे। भाजपा ने कई राज्यों में एक प्रभारी के साथ दो या उससे ज्यादा सह-प्रभारी भी नियुक्त किए हैं।

पूर्वोत्तर और दूसरे राज्यों में कौन संभालेगा संगठन?

पूर्वोत्तर के राज्यों में भी नई नियुक्तियां की गई हैं। असम में मंगल पांडे को प्रभारी बनाया गया है, जबकि फांगनोन कोन्याक और मनोज तिग्गा सह-प्रभारी हैं। अरुणाचल प्रदेश में डॉ. देवेश कुमार प्रभारी बनाए गए हैं। मेघालय में कनाड पुरकायस्थ प्रभारी और डॉ. नुमल मोमिन सह-प्रभारी हैं। मणिपुर में डॉ. राजदीप राय, मिजोरम में डॉ. भगवत कराड और नगालैंड में अनिल एंटनी को प्रभारी बनाया गया है। त्रिपुरा में मृगांक देव बर्मन को जिम्मेदारी मिली है।

भाजपा की ओर से जारी सूची में साफ कहा गया है कि ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। सूची में अंडमान एवं निकोबार से लेकर पश्चिम बंगाल तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रभारी और सह-प्रभारी तय किए गए हैं। इसमें दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, ओडिशा, पुडुचेरी, सिक्किम समेत कई राज्यों की जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। नई सूची के साथ भाजपा ने राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारियों का नया बंटवारा किया है।