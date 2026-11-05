{"_id":"6aeb9a0d2fb635a2b80e049d","slug":"dry-fruit-prices-at-record-highs-diwali-gifts-become-costlier-companies-change-their-policy-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"ड्राई फ्रूट्स की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर, दिवाली गिफ्ट हुआ महंगा, कंपनियों ने बदली नीति","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

भारत में इस साल ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। पिछली दिवाली से लेकर इस दिवाली तक बादाम, काजू, पिस्ता और दूसरे ड्राई फ्रूट्स के दामों में औसतन 10 से 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, कुछ खास ड्राई फ्रूट्स की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब और दिवाली की खरीदारी पर पड़ रहा है। खासतौर पर दिवाली के मौके पर ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैक खरीदने वाले लोगों को इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। बढ़ती कीमतों के कारण कंपनियां भी अपने कॉरपोरेट गिफ्टिंग बजट और गिफ्ट पैक की नीतियों में बदलाव करने लगी हैं। कारोबारियों के मुताबिक, इस साल ड्राई फ्रूट्स की बढ़ती कीमतों ने बाजार का पूरा समीकरण बदल दिया है।



ड्राई फ्रूट कारोबार से जुड़े लोगों के हवाले से द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक साल में सबसे ज्यादा तेजी पिस्ता की कीमतों में देखने को मिली है। पिस्ता की खुदरा कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन पर पड़ा असर और अमेरिका में पिस्ता का कम उत्पादन बताया जा रहा है। भारत में पिस्ता की मांग काफी अधिक है और घरेलू बाजार अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सप्लाई प्रभावित होने का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा है। ईरान, अफगानिस्तान और अमेरिका के कैलिफोर्निया जैसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों से आने वाला पिस्ता भी महंगा हो गया है। इसके चलते आयातकों और थोक कारोबारियों की लागत में काफी बढ़ोतरी हुई है।



पिस्ता की कीमतों में तेजी के पीछे कैलिफोर्निया में उत्पादन में आई संभावित गिरावट भी एक बड़ा कारण है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल कैलिफोर्निया में पिस्ता की फसल पिछले साल के मुकाबले लगभग 40 फीसदी रहने का अनुमान है। उत्पादन कम होने की आशंका के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी उपलब्धता प्रभावित हुई है। इसका असर भारतीय थोक बाजार में भी दिखाई दे रहा है, जहां पिस्ता की कीमतें लगभग 50 फीसदी तक बढ़ चुकी हैं। खुदरा बाजार में कीमतों में इससे भी ज्यादा उछाल देखने को मिला है। कारोबारियों का कहना है कि जब आयात की लागत, उपलब्धता और बाजार की मांग पर एक साथ दबाव पड़ता है, तो इसका असर अंतिम कीमत पर भी दिखाई देता है।



वहीं, बादाम की कीमतों में भी पिछले एक साल में करीब 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। काजू समेत दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी महंगे हुए हैं। इस महंगाई का असर दिवाली के पारंपरिक गिफ्ट पैक पर साफ नजर आ रहा है। पहले जिन पैसों में अच्छी मात्रा में बादाम, काजू और पिस्ता मिल जाते थे, अब उसी बजट में कम सामान खरीदना पड़ रहा है। कंपनियां भी बढ़ती लागत को देखते हुए अपने गिफ्ट पैक का आकार छोटा कर रही हैं या उनमें महंगे पिस्ता की मात्रा कम करके दूसरे उत्पाद शामिल कर रही हैं। कुछ कंपनियां अपने गिफ्टिंग बजट में बदलाव कर रही हैं, ताकि कर्मचारियों और ग्राहकों को दिए जाने वाले दिवाली उपहारों की लागत नियंत्रित रखी जा सके।



कुल मिलाकर, इस दिवाली ड्राई फ्रूट्स की महंगाई ने आम उपभोक्ताओं से लेकर कारोबारियों और कॉरपोरेट कंपनियों तक की चिंता बढ़ा दी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सप्लाई की समस्या, पश्चिम एशिया का भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका में पिस्ता का कम उत्पादन भारतीय बाजार में कीमतें बढ़ने के प्रमुख कारण बन रहे हैं। अगर आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय सप्लाई में सुधार नहीं होता है, तो ड्राई फ्रूट्स की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। फिलहाल, महंगे ड्राई फ्रूट्स के कारण इस दिवाली गिफ्टिंग का बजट भी बदलता नजर आ रहा है।

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