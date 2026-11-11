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न्यूज अपडेट्स: हाईकोर्ट ने कहा- पैन कार्ड-वोटर आईडी नागरिकता के पुख्ता सबूत नहीं; केरलम में महिला उत्पीड़न

Wed, 11 Nov 2026 08:13 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Wed, 11 Nov 2026 08:13 AM IST
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National Updates 11 Nov Assam Telangana Bengal and other states north east west south politics crime news
आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला
असम में एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान गौहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि पैन कार्ड व वोटर आईडी किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का ठोस सबूत नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि ये दस्तावेज स्व-घोषणा पर जारी किए जाते हैं, इसलिए जब तक इनके समर्थन में आधिकारिक रिकॉर्ड पेश न किए जाएं, इन्हें नागरिकता का पक्का प्रमाण नहीं माना जा सकता। जस्टिस कल्याण राय और जस्टिस सुष्मिता फुकन   की खंडपीठ ने यह टिप्पणी कुलचन बेगम बनाम भारत सरकार मामले की सुनवाई के दौरान की। 
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ट्रेन में महिला से छेड़छाड़, विरोध पर मारपीट; आरोपी गिरफ्तार

केरलम के तिरुवनंतपुरम से मालाबार एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रही एक महिला यात्री के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में रेलवे पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पीड़ित महिला ने बताया कि वह चिरयिनकीझु रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार हुई थीं। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। उन्हें पीछे से किसी के दबाव डालने का एहसास हुआ। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह भीड़ के कारण अनजाने में हुआ होगा। लेकिन जब यह बार-बार हुआ, तो उन्हें पता चला कि आरोपी जानबूझकर ऐसा कर रहा था। ट्रेन के पेट्टा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर वह कूदकर भाग गया। जब महिला ट्रेन से उतरीं, तो आरोपी ने उनके प्रति अश्लील इशारे किए। पुलिस शिकायत की बात कहने पर उसने महिला के साथ गाली-गलौज और मारपीट की।
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वायु प्रदूषण पर खरगे ने पूछा हवा का हिसाब कब देंगे मोदी

वायु प्रदूषण पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी हवा का हिसाब कब देंगे। भारत प्रदूषण में विश्वगुरु बनता जा रहा है और भाजपा सरकार सिर्फ पीआर, टूटे वादे और आरोपों की राजनीति कर रही है। खरगे ने कहा कि पीएम ने 8 मई 2019 को वायु प्रदूषण को बड़ी चुनौती बताया था। इसके बाद भी इससे निपटने के लिए बहुत कम काम किया गया। खरगे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पिछले साल एक्यूआई निगरानी स्टेशनों के पास पानी के टैंकर चलाकर प्रदूषण के आंकड़े धोने के आरोप लगे थे। इस साल प्रदूषण चरम पर था तो दिल्ली के 59 में से 36 स्टेशनों से पीएम 2.5 की रीडिंग ही गायब हो गई। हालात की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 2023 में दिल्ली में 17,188 मौतें प्रदूषण की वजह से हुईं, यह कुल मौतों का 15 फीसदी है। 2021 में भारत में 5 साल से कम उम्र के 1,69,400 बच्चों की मौत प्रदूषण से जुड़े कारणों से हुई। 
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