न्यूज अपडेट्स: हाईकोर्ट ने कहा- पैन कार्ड-वोटर आईडी नागरिकता के पुख्ता सबूत नहीं; केरलम में महिला उत्पीड़न

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ट्रेन में महिला से छेड़छाड़, विरोध पर मारपीट; आरोपी गिरफ्तार केरलम के तिरुवनंतपुरम से मालाबार एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रही एक महिला यात्री के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में रेलवे पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पीड़ित महिला ने बताया कि वह चिरयिनकीझु रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार हुई थीं। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। उन्हें पीछे से किसी के दबाव डालने का एहसास हुआ। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह भीड़ के कारण अनजाने में हुआ होगा। लेकिन जब यह बार-बार हुआ, तो उन्हें पता चला कि आरोपी जानबूझकर ऐसा कर रहा था। ट्रेन के पेट्टा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर वह कूदकर भाग गया। जब महिला ट्रेन से उतरीं, तो आरोपी ने उनके प्रति अश्लील इशारे किए। पुलिस शिकायत की बात कहने पर उसने महिला के साथ गाली-गलौज और मारपीट की।

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असम में एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान गौहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि पैन कार्ड व वोटर आईडी किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का ठोस सबूत नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि ये दस्तावेज स्व-घोषणा पर जारी किए जाते हैं, इसलिए जब तक इनके समर्थन में आधिकारिक रिकॉर्ड पेश न किए जाएं, इन्हें नागरिकता का पक्का प्रमाण नहीं माना जा सकता। जस्टिस कल्याण राय और जस्टिस सुष्मिता फुकन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी कुलचन बेगम बनाम भारत सरकार मामले की सुनवाई के दौरान की।