Delhi-NCR Weather Update: Baarish का Red Alert जारी, Traffic-जलभराव की दिक्कत | Heavy Rain | Toofan

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दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार के बाद शनिवार सुबह भी झमाझम बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। नोएडा सहित एनसीआर के कई इलाकों में हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जन्माष्टमी पर शुक्रवार को हुई बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई। बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कों पर जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हुई, जिससे वाहन चालकों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा।



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