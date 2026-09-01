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ममता बनर्जी की भतीजी बृष्टि मुखर्जी की मौत, क्या है वजह?
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम
Published by: Adarsh Jha
Updated Tue, 01 Sep 2026 04:30 PM IST
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पश्चिम बंगाल से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 28 वर्षीय भतीजी बृष्टि मुखर्जी की मौत हो गई है। मंगलवार को उनका शव बीरभूम जिले के रामपुरहाट इलाके में स्थित उनके घर की दूसरी मंजिल के एक कमरे से बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, बृष्टि मुखर्जी का शव रामपुरहाट इलाके के कुसुम्बा गांव स्थित उनके आवास से बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। फिलहाल पुलिस मौत से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत की परिस्थितियों को लेकर अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मौत की वजह और उससे जुड़ी परिस्थितियों की स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी।
वहीं, परिवार की ओर से बताया गया है कि बृष्टि मुखर्जी पिछले कुछ वर्षों से अवसाद का इलाज करा रही थीं। परिजनों के मुताबिक, वह चिकित्सकीय उपचार ले रही थीं और नौकरी जाने के बाद से मानसिक रूप से काफी परेशान थीं।
बृष्टि मुखर्जी की नौकरी को लेकर भी परिवार ने अहम जानकारी दी है। परिजनों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में हुई शिक्षक भर्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी नौकरी चली गई थी। परिवार का दावा है कि नौकरी जाने के बाद उनकी मानसिक परेशानी और बढ़ गई थी।
दरअसल, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। भर्ती में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच मामला अदालत तक पहुंचा था। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई नियुक्तियां प्रभावित हुई थीं। परिवार के अनुसार, बृष्टि मुखर्जी भी नौकरी गंवाने वालों में शामिल थीं।
हालांकि, पुलिस अभी इस बात की जांच कर रही है कि उनकी मौत के पीछे आखिर क्या परिस्थितियां थीं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा घटना से जुड़े अन्य तथ्यों और परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है।
बृष्टि मुखर्जी की मौत ने परिवार और करीबियों को गहरे सदमे में डाल दिया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच से सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही मौत की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी।
इस घटना ने एक बार फिर नौकरी छूटने और लंबे समय तक चलने वाले मानसिक दबाव जैसे मुद्दों पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, किसी व्यक्ति की मौत को किसी एक वजह से जोड़ने से पहले आधिकारिक जांच के निष्कर्ष का इंतजार करना जरूरी है। पुलिस भी फिलहाल मामले की परिस्थितियों की जांच कर रही है।
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